"Não seremos, como alguns temem, oposição de bloqueio, do bota abaixo. Também não seremos, como alguns desejam, oposição de suporte, a muleta do Governo. Seremos, sim, oposição de alternativa, fiel ao nosso programa eleitoral", enfatizou Pedro Nuno Santos no encerramento do debate do Programa do Governo que decorre no parlamento.

De acordo com o líder do PS, "ser Governo não significa apenas ter mais poder", mas também "ter mais responsabilidade", uma responsabilidade que começa, segundo disse, em "conseguir construir uma maioria que lhe permita governar com estabilidade".

"Na sequência do ato eleitoral, entendeu que, apesar da sua vitória tangencial e parlamento fragmentado que resultou das eleições, reunia as condições para formar Governo. Se o fez, foi certamente porque confiou nas suas capacidades para garantir condições de governação estável", apontou.

Pedro Nuno Santos considerou que a partir de agora o Governo de Luís Montenegro "tem a oportunidade e a responsabilidade de o provar".

"E essa prova será constante. Não acaba neste debate. Pelo contrário, essa prova só começa verdadeiramente hoje", avisou.

