"Acho que não parece equilibrada [a decisão] a ninguém, ninguém compreende que Luís Montenegro esteja a fugir a esses debates", disse Pedro Nuno Santos aos jornalistas, à chegada à conferência Fábrica 2030, organizada pelo jornal `online´ ECO, no Porto.

O socialista realçou que o CDS-PP nem representação parlamentar tem.

Além disso, acrescentou, todos têm muito interesse em ouvir o líder do PSD com todas as forças políticas.

Esta quarta-feira, o Diário de Notícias noticiou que o PSD pretende que Luís Montenegro seja substituído pelo líder do CDS-PP, Nuno Melo, nos debates com a CDU, marcado para o próximo sábado, e com o Livre (agendado para 17 de fevereiro).

À Lusa, o diretor de campanha da AD, Pedro Esteves, referiu numa declaração escrita que "a Aliança Democrática e o seu líder não têm medo de debater com ninguém".

No entanto, o diretor de campanha da AD esclareceu que, "tal como acertado desde a primeira conversa com o representante dos canais de televisão, a coligação AD faz-se representar em todos os debates pelo presidente do PSD, com exceção daqueles que opõem a AD ao Livre e à CDU, onde a representação da coligação Aliança Democrática ficará a cargo do Presidente do CDS, à semelhança do que aconteceu em 2015".

A RTP, a TVI e a SIC mostraram-se surpreendidas com a intenção da AD de substituir Luís Montenegro por Nuno Melo nos debates e garantem que modelo proposto se mantém "nos exatos termos".

Foi com "alguma surpresa que as televisões tomaram nota da decisão da direção de campanha da AD. Não pomos em causa as motivações da AD nem as qualidades do líder do CDS. Mas não podemos colocar em risco todo este processo", lê-se numa nota conjunta.

