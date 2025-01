Em causa as declarações de hoje de manhã no primeiro-ministro na tomada de posse de Carlos Costa Neves como secretário-geral do Governo, enfatizando que este terá um rendimento inferior nas novas funções do que tinha como reformado e que por isso "está a pagar para trabalhar".

"Acho, inclusivamente, que o seu primeiro-ministro deve ter mais cuidado com as palavras que usa, porque, obviamente, isso ofende a esmagadora maioria do povo português que não consegue sequer vislumbrar o dia em que vai ter um salário de 6 mil euros por mês", criticou.

O líder do PS clarificou que tem "uma perspetiva muito particular sobre essa matéria" porque não pertence ao grupo dos que acham que os políticos ganham pouco.

"E é muito importante que isto fique claro, porque, obviamente, a dimensão salarial é sempre relativa àquela que são os salários que são praticados no país. O país paga salários baixos. E, portanto, acho quase nenhum português compreende que se diga que trabalhar por 6 mil euros é trabalhar de borla", justificou.

Luís Montenegro elogiou hoje o secretário-geral do Governo e os custos "pessoais e financeiros" que fez para aceitar o cargo, dizendo que Carlos Costa Neves terá um rendimento inferior nas novas funções do que tinha como reformado.

"Não deixo de anotar o esforço e a prova de dedicação à causa pública que o novo secretário-geral do Governo dá ao vir vestir esta camisola com custos pessoais e financeiros. É mesmo um caso para dizer que o Carlos Costa Neves, nesta ocasião, está a pagar para trabalhar, visto que terá um rendimento inferior nesta função do que aquele que teria se não aqui estivesse", salientou Luís Montenegro, na cerimónia de tomada de posse do secretário-geral do Governo, Carlos Costa Neves, na residência oficial em São Bento, em Lisboa.

O Governo anunciou em 27 dezembro a nomeação do ex-administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino como secretário-geral do Governo, que viria a desistir do cargo três dias depois após uma polémica pública sobre o vencimento que iria ter nesta nova função (na qual iria manter o salário de origem cerca de 15.000 euros), sendo Costa Neves o segundo nome indicado pelo executivo para este cargo.

