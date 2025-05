"A AD com a IL, num momento de crise, iam aproveitar essa crise para atacar o nosso estado social, o SNS, as pensões, a escola pública", avisou Pedro Nuno Santos durante um almoço comício em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

O líder socialista recordou a intervenção que o antecedeu, do seu opositor nas últimas eleições internas, José Luís Carneiro, que referiu que "o PS é um porto seguro".

"Não é só um esteio dos valores de Abril, é um esteio da estabilidade, os portugueses sabem que podem contar connosco, que em momentos difíceis o PS ultrapassa esses momentos protegendo as famílias, protegendo quem trabalha", apontou.

Segundo Pedro Nuno Santos, "quando o PS governa quer usar o Estado para dar segurança às pessoas".

"Num momento de incerteza, as nossas medidas são medidas que protegem o povo", disse, elencando depois as principais propostas eleitorais do PS para as legislativas como o IVA zero para bens alimentares essenciais.

O líder do PS apontou que "foi com o PS" que se ultrapassou "a austeridade Passos Coelho, a pandemia, o pico inflacionista dos últimos anos".

"Será com o PS que vamos ultrapassar o momento de incerteza económica e política que se vive no mundo", prometeu, garantindo que "é com o PS que o povo pode sempre contar".

