"Eu percebo o esforço que muitos dirigentes do PSD tenham tido no último dia para tentar encerrar o assunto, só que infelizmente não encerraram o assunto, adensaram sim dúvidas sobre os temas", disse Pedro Nuno Santos.

Questionado sobre o pedido do ministro da Presidência para que se retratasse das insinuações contra Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos começou por referir que houve uma "reação organizada e entusiasmada" de dirigentes do PSD a uma notícia do Observador que "supostamente encerraria o tema", sublinhando que não fazia "nenhum juízo sobre a notícia".

O secretário-geral do PS considerou que "há um conjunto de notícias que continuam a sair" e para as quais não há explicação, referindo aquilo que se fica a saber quando se lê essas outras notícias "é que um conjunto vasto de perguntas não tiveram resposta por parte do senhor primeiro-ministro".

"Não é o PS que pede explicações, são os portugueses que pedem", considerou Pedro Nuno Santos, que falava em conferência de imprensa, na sede nacional, em Lisboa, convocada para apresentar o processo de atualização do programa eleitoral com que irá concorrer às legislativas antecipadas de 18 de maio.

"Era muito importante que os ainda membros deste Governo, e o presidente da Assembleia da República incluído, se sintonizasse com os portugueses", apelou.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, pediu hoje ao líder do PS que se retrate das insinuações de que a Spinumviva, que pertencia ao primeiro-ministro, era uma empresa de fachada.

"Nós já estamos naquela fase em que, depois de semanas de insinuações" contra o primeiro-ministro, essas suspeitas "foram e estão a ser desmontadas uma a uma e mostradas como falsas", pelo que "começa a ser o momento desses dirigentes políticos se retratarem das insinuações e suspeitas que lançaram", afirmou Leitão Amaro aos jornalistas à margem da conferência "Família, Imigração e Discriminação", organizada pela Confederação Nacional das Associações de Família (CNAF).

