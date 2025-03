"Temos o dever de alertar para os riscos, no que diz respeito ao nosso sistema público de pensões, ao nosso sistema de segurança social, uma das mais importantes conquistas do nosso povo a seguir ao 25 de Abril, estão em risco com um Governo da AD", disse Pedro Nuno Santos na intervenção inicial no arranque do segundo dia das sessões setoriais com vista à atualização do programa eleitoral para as legislativas.

Para justificar esta reforma, de acordo com o secretário-geral do PS, o Governo PSD/CDS-PP tem estado a "carregar na dramatização e no fomento do medo sobre a sustentabilidade da Segurança Social".

"Não partilhamos da dramatização, isso não quer dizer que nós deixemos de estar num debate importante sobre o futuro da Segurança Social, nomeadamente sobre a diversificação das fontes de financiamento que nós já começamos no passado com José António Vieira da Silva", referiu, precisamente com o ex-ministro sentado ao seu lado.

O PS tem que continuar a travar um combate político "contra as tentações que os governos do PSD vão tendo sempre que têm responsabilidades governativas", de acordo com Pedro Nuno Santos.

"Nestes meses não conseguiram ainda fazer aquilo que é o seu projeto de sempre, mas o discurso sobre a rigidez do mercado de trabalho já regressou e nós sabemos quando ouvimos dirigentes ou governantes do PSD falarem da rigidez do mercado de trabalho, da necessidade de flexibilização, isso normalmente significa uma redução dos direitos de quem trabalha em nome da adaptação do mercado de trabalho a uma nova economia", avisou.

