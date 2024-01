Esta posição foi defendida por Pedro Nuno Santos no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, em que as listas de candidatos a deputados deste partido foram aprovadas com 84% de votos a favor.

Em declarações aos jornalistas, o líder socialista recusou que o processo de constituição das listas de candidatos a deputados do PS tenha sido atribulado.

"A constituição de listas de candidatos a deputados tem sempre alguma tensão, com entradas e saídas, o que é normal. Houve uma larga maioria a aprovar as listas: em 86 votantes, apenas seis contra. Foi uma votação esmagadora a favor das listas", sustentou.

Interrogado sobre incidentes, como o caso do medico Álvaro Beleza, que desistiu de ser cabeça de lista por Vila Real, Pedro Nuno Santos procurou desdramatizar, dizendo que "há sempre desencontros durante os processos de elaboração das listas -- e isso não é relevante".

"O que é relevante é que temos listas que conseguem conciliar a renovação com a experiência: 50% dos cabeças de listas são novos, alguns continuam, alguns são membros do Governo", referiu.

Pedro Nuno Santos apontou depois que o país assistiu a uma legislatura ser interrompida, em que o PS tinha maioria absoluta no parlamento. E justificou nesse contexto de vários membros do Governo como cabeças de lista em círculos eleitorais.

"Há membros do Governo que têm feito um excelente trabalho, que nós queremos que continue. Conciliamos a defensa do legado desta governação com a necessidade de darmos um novo impulso", sustentou.

Ainda de acordo com o líder do PS, no seu partido apostou-se "numa combinação entre competência, experiência e também renovação".

"Na pluralidade que é o PS, temos de conseguir fazer listas que traduzam essa pluralidade. E esse esforço está retratado. Nunca houve qualquer intenção de fazer uma rutura com o passado. Queremos honrar toda a história do PS", acentuou.

