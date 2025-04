Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas à saída da sede do PS, em Lisboa, no final da reunião da Comissão Política Nacional do partido, que aprovou esta noite, com 92% dos votos a favor, todas as listas de candidatos a deputados às legislativas antecipadas.

"Pacífico, saímos daqui reforçados e podem ter a certeza de uma coisa: nós vamos ganhar estas eleições", enfatizou.

Para o líder do PS, as dificuldades no processo de elaboração de listas em alguns distritos "é normal", mas considerou que "foi uma boa reunião, com uma votação muito esmagadora".

"Vamos partir para esta campanha com humildade para fazer o nosso trabalho e conseguirmos mobilizar o povo português para ganharmos estas eleições", afirmou.

Questionado sobre a decisão de mudar os dois cabeças de lista pelos círculos da emigração, Europa e Fora da Europa, Pedro Nuno Santos explicou que a decisão foi por haver "candidatos residentes na diáspora".

