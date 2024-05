Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas no final das votações em plenário nas quais o PS viu aprovado o seu projeto de lei para alargamento do IVA da eletricidade a 6% para 3,4 milhões de famílias, a última das cinco medidas com as quais se tinha comprometido no arranque da legislatura.

"Conseguimos que todas as nossas propostas fossem aprovadas, uma delas foi aprovada em Conselho de Ministros. Queria registar este facto. É um parlamento a funcionar e é o PS a fazer o seu papel, o seu trabalho e a conseguir fazer aprovar as suas medidas", enfatizou.

O secretário-geral do PS apontou que "o Governo não conseguiu até agora aprovar uma única proposta na Assembleia da República" e recusou a ideia de o executivo de Luís Montenegro estar a ser bloqueado pela oposição.

"Temos um parlamento reduzido aos deputados do PSD e do CDS? Então tinham avisado os portugueses que nós só estávamos a eleger deputados do PSD. O PSD tem tantos deputados quanto o PS", disse.

Pedro Nuno Santos avisou que "o PS não está cá a fazer figura de corpo presente" na oposição, mas sim "a fazer trabalho para dar resposta a alguns problemas dos portugueses".

