"António Costa não se limitou a virar a página da austeridade. Na verdade, os governos liderados pelo nosso primeiro-ministro escreveram um capítulo inteiro, recheado de avanços, para a história da nossa democracia", declarou Pedro Nuno Santos, com o ainda líder do executivo sentado na primeira fila do congresso.

De acordo com o novo líder socialista, o período de António Costa como primeiro-ministro "está prestes a ser encerrado".

"Agora, é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. E é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do nosso país", declarou, antes de fazer alusão ao facto de este ano se comemorarem os 50 anos do 25 de Abril.

PMF // SF

Lusa/Fim