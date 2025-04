Na apresentação do programa eleitoral com o qual o PS se apresenta às eleições legislativas, hoje em Lisboa, e ainda antes de anunciar as principais medidas, Pedro Nuno Santos começou com uma análise da situação política nacional e reiterou críticas ao Governo de Luís Montenegro.

Assegurando que os socialistas não vão fugir ao debate sobre primeiro-ministro, o líder do PS apontou "falta de seriedade do Governo que governa Portugal".

"Falta idoneidade ao líder do Governo e falta credibilidade ao projeto que o Governo dizia ter para Portugal", acusou.

Para Pedro Nuno Santos, a avaliação da seriedade de um líder político é importante porque "ela é reflexo da forma como um Governo se comporta", dando vários exemplos deste último ano durante o qual considerou que faltou esta seriedade.

O líder do PS não esqueceu o recente Conselho de Ministros no Mercado do Bolhão, no Porto, e acusou o executivo de usar "o dinheiro público e o Estado para fazer propaganda politica".

A saúde, para o líder do PS, "é o expoente máximo da incompetência do Governo".

JF/TA // NS

Lusa/fim