No encerramento do XXII Congresso do PS/Madeira, no Funchal, Pedro Nuno Santos sublinhou que, com as eleic¸o~es regionais antecipadas de 23 de marc¸o, está na hora de uma mudanc¸a poli´tica que liberte a regia~o da instabilidade causada pelo PSD.

"[Está na hora] de se libertarem da instabilidade poli´tica, da suspeic¸a~o que recai sobre os poli´ticos e os governantes na Madeira, e libertarem-se da teia de relac¸o~es de depende^ncia que foram sendo criadas ao longo de de´cadas para garantirem a manutenc¸a~o do poder", declarou.

O secreta´rio-geral dos socialistas defendeu que o PS "na~o apresenta qualquer um para liderar o Governo Regional", destacando que Paulo Cafo^fo tem experie^ncia e compete^ncia, caracteri´sticas necessa´rias "para liderar um projeto vencedor na Madeira".

"Chega de um governo que governa para alguns, um governo de favores para alguns [...]. Paulo Cafo^fo vai liderar um governo para todos", reforc¸ou.

Segundo o dirigente, o presidente do Governo Regional da Madeira em gesta~o, Miguel Albuquerque (PSD), "eclipsou-se da campanha do PSD e dos cartazes" do partido "porque sabem" que "e´ um peso poli´tico negativo para o projeto do PSD na Madeira".

"Mas que ningue´m se engane: quem na~o esta´ nos cartazes, quem se quer esconder dos cartazes e´ quem quer mesmo continuar a governar a Madeira. E´ Miguel Albuquerque. Na~o esta´ nos cartazes, mas no´s na~o vamos deixar que ningue´m se esquec¸a que e´ nele que votam se votarem no PSD", acrescentou.

"Na~o ha´ na histo´ria deste pai´s um governo que tenha tido tantos arguidos como este governo, e´ uma vergonha para a Madeira", disse ainda.

Pedro Nuno Santos salientou, por outro lado, que "na~o e´ so´ na regia~o que o governo falha e fracassa", acusando o Governo da Repu´blica liderado por Lui´s Montenegro de ser "incompetente" e atuar "para uma minoria", sem um desígnio: "Na~o ha´ ningue´m que, no pai´s, saiba o que o primeiro-ministro quer para Portugal."

O socialista criticou a falta de estrate´gia do executivo para a diversificac¸a~o da economia, na a´rea da sau´de e na habitac¸a~o.

"Um Governo sem estrate´gia, um Governo incompetente, um Governo que governa para uma minoria, mas em cima disto tudo um Governo que se furta às explicac¸o~es", apontou, referindo que o primeiro-ministro "desapareceu da frente dos jornalistas", na~o se sujeitando "a perguntas difi´ceis e inco´modas".

"Na~o e´ so´ sobre a sua empresa, e´ sobre todas as a´reas da governac¸a~o. O Governo fez uma remodelac¸a~o ha´ pouco tempo e na~o houve ate´ agora uma u´nica palavra do primeiro-ministro a explicar a remodelac¸a~o", exemplificou.

A luta dos socialistas feita a nível nacional, sublinhou, é a luta que se trava também na região autónoma. "Mas na Madeira temos uma eleic¸a~o para ganhar dentro de um me^s", concluiu.

O XXII Congresso do PS/Madeira decorreu no sa´bado e hoje, depois de a estrutura regional ter realizado eleic¸o~es internas, em 31 de janeiro, nas quais Paulo Cafo^fo foi reeleito presidente, num sufra´gio em que foi o u´nico a concorrer e obteve 98,3% dos votos.

