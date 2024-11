Pedro Nuno acusa Governo de não ter antecipado greve no INEM e critica ministra

O secretário-geral do PS manifestou hoje muita preocupação com a situação no INEM, considerando inconcebível que a ministra da Saúde tenha afirmado que não sabia que ia haver uma greve e acusando o Governo de não a ter antecipado devidamente.