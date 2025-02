"Eu reconheço que talvez haja um excesso de velocidade na antecipação de momentos que são momentos naturais. Estamos a mais de um ano de eleições presidenciais, provavelmente a mais de um ano, ainda não temos data, e estamos a oito meses das eleições autárquicas", disse Pedro Duarte, no Porto, à margem da entrega do Grande Prémio Fundação Ilídio Pinho 2023 ao ex-Presidente da República Ramalho Eanes.

Para o presidente da distrital do PSD do Porto, "há um tempo para tudo".

"Acho que com a tranquilidade, a serenidade, com a gestão do tempo que, compreenderão, não é por vezes exatamente o tempo da comunicação social, mas é o tempo próprio de quem está no exercício de funções, nós poderemos comunicar aí quais foram as decisões tomadas", disse.

Quanto às eleições autárquicas e questionado sobre se será candidato à Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte reiterou que "o 'timing' escolhido pelo PSD que, aliás, pretende apresentar na cidade do Porto uma candidatura que seja uma plataforma abrangente e que extravase as fronteiras do partido, é a primavera".

Pedro Duarte voltou a afirmar que está "muito focado em servir o país nas funções" de ministro: "Pretendo nos próximos tempos continuar empenhado nesta função de ministro. Haverá um tempo, certamente, em que eu vou refletir sobre isso".

"Não escondo, nunca escondi, que sou do Porto, nasci no Porto, sempre vivi no Porto, e tenho uma paixão especial por esta cidade", salientou.

À Câmara do Porto já foram confirmadas as candidaturas do ex-ministro Manuel Pizarro, pelo PS, de Diana Ferreira, pela CDU, do ex-presidente da autarquia Nuno Cardoso e do calceteiro Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans.

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 setembro e 14 outubro.

JCR // JPS

Lusa/Fim