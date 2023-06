O Papa Francisco reúne-se na sexta-feira com cerca de 200 artistas, a propósito do 50.º aniversário da inauguração da Coleção de Arte Moderna e Contemporânea do Museu do Vaticano. De acordo com a editora discográfica Universal Music Portugal, Pedro Abrunhosa é um dos convidados.

A editora salienta que, "apesar de se assumir como agnóstico, o artista considera a sua música 'crente'".

Para o músico, citado no comunicado, "terá, porventura, sido a capacidade de pacificar e unir pela música o que terá despertado o interesse do Vaticano".

"Há uma profunda conexão estabelecida entre a minha música e o público, evidente nos espetáculos, que torna muitas vezes os mesmos em celebrações coletivas de paz pela Arte", disse.

Pedro Abrunhosa, "honrado pelo inesperado convite", destacou o "caráter invulgar do Papa Francisco, a sua dedicação, à causa dos refugiados, dos mais fracos, dos excluídos, bem como a frontalidade em abordar no seio da Igreja Católica questões sensíveis de fundo que exigiam, há muito, posições consentâneas com os tempos".

"Naturalmente, pelo ser humano extraordinário que é, bem como pela mudança que representa, pela sua postura relativa ao papel da Arte na sociedade, será uma imensa honra conhecê-lo", disse ainda.

Entre os cerca de 200 artistas que vão participar no encontro com o Papa, segundo informação divulgada pelo Vaticano e citada por órgãos de comunicação social italianos, estão o cantor brasileiro Caetano Veloso, o arquiteto neerlandês Rem Koolhaas, o realizador britânico Ken Loach, a realizadora italiana Alice Rohrwacher, o artista plástico indo-britânico Anish Kapoor, o pianista italiano Ludovico Einaudi, o escritor espanhol Javier Cercas, o realizador norte-americano Abel Ferrara, o jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, o arquiteto suíço Mario Bota, o escritor italiano Sandro Veronesi.

