De acordo com a Força de Produção, em comunicado, a peça estará em cena entre 25 de março e 03 de junho, às terças-feiras, e estão confirmados os protagonistas das primeiras dez apresentações: Ana Bola, Beatriz Batarda, Diogo Infante, Fernanda Serrano, Gabriela Barros, Ivo Canelas, Miguel Guilherme, Rita Blanco, Rui Melo e Rui Maria Pego.

Na peça de Nassim Soleimanpour, "uma das mais apresentadas da história recente do teatro", em palco estarão "um intérprete e um envelope fechado".

"A cada noite uma experiência completamente diferente, dependente unicamente da forma como as palavras do autor ressoa em cada um dos artistas em palco", refere a produtora.

Em 2010, impedido de sair do Irão por se ter recusado a cumprir o serviço militar, Nassim Soleimanpour "condensou a experiência de toda uma geração" na peça, que poderia correr mundo sem ele e "é tanto sobre o Irão contemporâneo como sobre as dinâmicas de poder no resto do mundo".

"Coelho Branco Coelho Vermelho", que se estreou em 2011 nos festivais de Edimburgo, no Reino Unido, e SummerWorks, no Canadá, "foi traduzida para mais de 30 línguas e apresentado mais de três mil vezes por alguns dos maiores nomes do teatro e do cinema mundial".

Os bilhetes para a peça custam 20 euros.

