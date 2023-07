De acordo com uma resolução da Comissão de Negócios Estrangeiros, aprovada com 47 votos favoráveis e dez abstenções, os eleitos no PE consideraram "a não ser que haja uma mudança drástica no caminho que o Governo da Turquia está a seguir, o processo de adesão à UE não pode prosseguir".

Por isso, face à impossibilidade de concretizar a adesão da Turquia, os eurodeputados advogaram que é altura de avançar para outros moldes de cooperação entre o bloco comunitário e Ancara, através de um "processo de reflexão paralelo e realístico para as relações UE-Turquia".

"A Comissão [Europeia] tem de explorar todas as possíveis maneiras de criar uma estrutura que seja mutuamente apelativa", acrescentaram.

Na mesma resolução, o PE pede para a Turquia finalizar o processo de adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Só falta a ratificação no parlamento depois do sinal político dado pelo Presidente, Recep Tayyip Erdogan, durante a cimeira da NATO, há uma semana.

A Turquia é candidato à adesão à UE desde 2005, mas os 27 reconheceram que nos últimos anos houve retrocessos no Estado de direito e nos índices de perceção democrática.

