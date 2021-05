PCP recusa ir "atrás de pressões" do Presidente sobre próximo Orçamento do Estado

O PCP recusou hoje ir "atrás de pressões" do Presidente da República para viabilizar os próximos Orçamentos do Estado do Governo do PS, afirmando que pertence à "futurologia" as afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, em entrevista à RTP.