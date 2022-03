Segundo a porta-voz da conferência, a socialista Maria da Luz Rosinha, a decisão "foi consensual", sendo esta a única alteração da disposição de lugares na primeira fila.

"Não há lugares vazios", disse a deputada, explicando que no lado do hemiciclo mais à esquerda haverá apenas quatro em vez de cinco cadeiras, duas atribuídas ao PCP e duas ao BE.

A questão tinha sido levantada na semana passada pela Iniciativa Liberal, que contestou que o PCP tivesse três lugares na fila da frente só tendo elegido seis deputados, quando o seu partido tinha apenas dois na primeira fila e oito parlamentares.

