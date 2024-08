"Não se trata de uma questão de haver poucos meses de governação, porque na realidade o Governo, à semelhança do anterior, não tem nenhuma medida, incluindo no seu programa de emergência, para melhorar as condições dos profissionais de saúde", lê-se numa nota do PCP.

Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa visitaram hoje o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, acompanhados da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

"Com esta visita, o Presidente da República vem em auxílio do Governo, com uma intervenção desculpabilizadora, participando numa inauguração de uma maternidade que está encerrada, num dia em que se soube que até terça-feira não estará em funcionamento nenhuma urgência obstétrica na Margem Sul da Grande Lisboa", lê-se na nota dos comunistas.

Para o PCP, nesta visita "não foi anunciada nenhuma medida para começar a resolver o problema fundamental das urgências obstétricas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que é o da falta de profissionais".

"O que é necessário é criar condições -- melhores remunerações, carreiras dignas e melhores condições de trabalho - para que os profissionais de saúde fiquem e regressem ao SNS", prossegue o comunicado de imprensa.

SMM // JMC

Lusa/Fim