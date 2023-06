As jornadas arrancam às 09:00 na Covilhã, com uma visita ao Museu de Lanifícios na Universidade da Beira Interior (UBI), seguindo-se, às 11:00, a tradicional sessão de abertura, que contará com intervenções do secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, e da líder parlamentar comunista, Paula Santos.

Entre hoje e terça-feira, os deputados do PCP terão iniciativas em vários concelhos que compõem o parque nacional da Serra da Estrela, tendo como foco, segundo disse aos jornalistas Paula Santos, as questões "que se prendem com o ambiente o impacto dos incêndios".

"Estamos a falar de um parque natural que foi fustigado por um incêndio há menos de um ano e queremos fazer a avaliação dos impactos, mas também daquilo que é necessário para a recuperação das áreas protegidas, de biodiversidade, da natureza", afirmou a líder parlamentar do PCP.

Em 06 de agosto de 2022, deflagrou um incêndio na região da Serra da Estrela que passou por dois distritos (Castelo Branco e Guarda) e seis concelhos, tendo consumido cerca de 24 mil hectares de terreno. Segundo a Proteção Civil, foi o maior incêndio dos últimos 47 anos naquela região.

No programa das jornadas parlamentares do PCP está previsto um encontro com a população da aldeia de Gonçalo, no distrito da Guarda e que foi afetada por este incêndio, e reuniões com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã e com um vogal do conselho diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

"Temos, no quadro do nosso programa, um conjunto de encontros previstos (...) com produtores, com os baldios, com associações e entidades que intervêm na área do ambiente e até inclusivamente com o próprio parque natural", referiu Paula Santos.

A par da temática ambiental, a líder parlamentar do PCP indicou que nas jornadas serão também abordados temas como a produção nacional, a proximidade dos serviços públicos ou as "preocupações com a criação de emprego", aspetos que considerou terem mais premência numa "região do interior" como a Serra da Estrela.

"As questões da fixação da população nestas regiões - que têm sentido o abandono por parte das respostas do Governo em diversas matérias - serão questões que teremos presente", acrescentou.

Sobre estes temas, o PCP tem agendada uma visita a uma exploração agropecuária na aldeia de Valhelhas, distrito da Guarda, e reuniões com a União dos Sindicatos de Castelo Branco, o reitor da UBI e com a direção do agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto.

Paula Santos sustentou que se trata de um "programa diversificado" e numa "região que necessita de investimento para potenciar as suas riquezas", em particular as "riquezas naturais".

Na terça-feira, as jornadas parlamentares do PCP deverão terminar às 16:00, com uma conferência de imprensa de apresentação das conclusões.

As últimas jornadas parlamentares do PCP decorreram entre 30 e 31 de janeiro, em Beja, com foco nos transportes, e em particular a ferrovia, a produção agrícola e infraestruturas.

