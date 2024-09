Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, Paulo Raimundo assinalou como "justo e legítimo este sentimento de tristeza nacional".

"Uma palavra de condolências para as famílias das vítimas daquele trágico acidente, para os trabalhadores, a palavra de solidariedade, condolências às famílias, também à GNR, daqueles trabalhadores que depois de um dia de trabalho, de um dia de combate aos incêndios, se confrontaram com aquele acidente, com aquele trágico acidente", lamentou o secretário-geral do PCP.

Raimundo dirigiu também um agradecimento a todos os que estão a participar nas operações de salvamento do militar ainda desaparecido.

"Uma palavra também para os profissionais das equipas de salvamento, das equipas de socorro, que fizeram um esforço muito grande ontem, que vão fazer um esforço ainda durante as últimas horas, para tentar pôr fim a um ciclo muito complexo", afirmou o líder do PCP.

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro na sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

Ainda na sexta-feira foram localizados os corpos de quatro militares da GNR. O quinto foi localizado no sábado à tarde, depois de intensas buscas no local.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), organismo do Estado Português, tem uma equipa no terreno e que está a investigar o acidente.

