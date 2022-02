"A guerra não é solução seja para que problema for e é preciso fazer esforços para a evitar", sustentou o líder parlamentar comunista, João Oliveira, durante um debate da comissão permanente da Assembleia da República, com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, durante a madrugada de hoje.

O PCP foi o único partido até agora a recusar condenar o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, pela invasão ao território ucraniano e João Oliveira referiu que é "evidente que a situação que se vive na Ucrânia não é um problema entre russos e ucranianos, nem apenas uma disputa por território ou demarcação de fronteiras".

"O problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu", completou, apontando o dedo aos Estados Unidos da América (EUA), "os verdadeiros interessados numa nova guerra na Europa" e que estão "dispostos a sacrificar até ao último ucraniano ou europeu para a promover".

