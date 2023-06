Estas posições foram transmitidas aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, onde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está hoje a ouvir os cinco partidos que têm assento no parlamento madeirense sobre a data das eleições regionais, por ordem crescente de representação parlamentar.

O PCP, que atualmente tem um deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, foi o primeiro a ser recebido, e através de Edgar Silva, coordenador regional do partido, assumiu como objetivos para estas eleições conseguir "mais votos e mais eleitos".

Quanto à data das eleições, Edgar Silva disse à saída da reunião com o chefe de Estado que a CDU, coligação do PCP com o PEV, defende "preferencialmente o mês de outubro para as eleições", por "um conjunto de fatores políticos, sociais e de história eleitoral".

O coordenador regional do PCP referiu que "as eleições têm sido predominantemente no mês de outubro, só por duas vezes isso não aconteceu", e argumentou que setembro é ainda "um mês de regresso" de férias, pelo que só eleições em outubro asseguram o devido tempo para esclarecimento e debate.

Logo de seguida, falou aos jornalistas Vanessa Carvalho, em representação do JPP, que tem três eleitos no parlamento regional.

Vanessa Carvalho comunicou que o JPP propôs ao Presidente da República "a data de 24 de setembro", tendo em conta "distância do feriado de 05 de outubro", que no seu entender "poderá ser um obstáculo a que mais pessoas votem".

Questionada se o JPP poderá apoiar a coligação PSD/CDS-PP caso não consiga maioria para formar Governo sozinha, Vanessa Carvalho respondeu que "isso cabe à Comissão Política decidir, mas o JPP não fecha a porta a nenhum diálogo".

A Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira determina que as eleições para nova legislatura se realizam "entre o dia 22 de setembro e o dia 14 de outubro do ano correspondente ao termo da legislatura" e que "o dia das eleições deve recair em domingo ou feriado".

IEL // PMC

Lusa/Fim