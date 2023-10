O requerimento apresentado pelo PCP para uma audição do ministro das Infraestruturas na Comissão de Economia foi hoje rejeitado com o voto contra do PS, tendo o partido comunista requerido potestativamente a audição urgente de João Galamba.

"Na reunião de hoje da Comissão [de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação], o requerimento do PCP foi rejeitado com o voto contra do PS", refere um comunicado do grupo parlamentar do Partido Comunista Português.

"Trata-se de uma decisão de abdicação nacional que exige esclarecimentos -- e o Governo não se pode furtar ao debate", acrescenta o PCP, que requereu potestativamente, ao abrigo do Regimento da Assembleia da República, a audição urgente de João Galamba na mesma comissão.

No texto, o grupo parlamentar do PCP "reafirma que a privatização da TAP é um crime contra o país, contra a economia do país, contra a soberania nacional".

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que enquadra as condições para a privatização da TAP, incluindo o aprofundamento das ligações ponto a ponto noutros aeroportos nacionais, nomeadamente no Porto.

O Governo pretende ter o caderno de encargos pronto até ao final do ano, ou início do próximo, e o processo de venda concluído ainda no primeiro semestre de 2024.

Os três maiores grupos europeus de aviação -- Lufthansa, Air France-KLM e IAG -- já admitiram concorrer à privatização da companhia aérea portuguesa.

JO (MPE) // EA

Lusa/Fim