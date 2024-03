Em comunicado, a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) adiantou que na quarta-feira "terão início os trabalhos de pavimentação definitiva da faixa de rodagem na Calçada de Carriche e Avenida Padre Cruz, o que causará condicionamentos no trânsito no sentido Odivelas-Lisboa, entre o Senhor Roubado e a Avenida Rainha Dona Amélia".

Os trabalhos de pavimentação "estão relacionados com a empreitada de 'Reabilitação da Conduta Telheiras-Calçada de Carriche', que compreende a total substituição de uma das principais condutas no abastecimento de água à cidade de Lisboa", é referido na nota.

A empreitada, num investimento total de 4,7 milhões de euros, visa reforçar "a fiabilidade do sistema de abastecimento de água", acrescentou a empresa do grupo Águas de Portugal.

A empresa, além de pedir "desculpa pelos incómodos", recomendou que, "sempre que possível, sejam utilizadas vias alternativas no acesso à cidade de Lisboa, como a CRIL [Circular Regional Interior de Lisboa] ou através do túnel do Grilo em direção ao Eixo Norte-Sul", para os automobilistas que se deslocam da Autoestrada 8.

LFS // VAM

Lusa/Fim