"Quanto mais tempo perdemos a falar dos cenários, menos tempo temos para falar das respostas concretas e há muitos partidos que querem fugir a esse debate. Preferem falar no debate dos cenários e não das respostas concretas", afirmou o líder comunista, após um encontro com a Confederação do Desporto de Portugal, na sede do partido, em Lisboa.

Sem se querer desviar do que considera fundamental para a população, Paulo Raimundo reiterou que "aquilo que vai determinar o futuro é o resultado que o PCP/CDU tiver" nas eleições de 10 de março e não os cenários que se preveem hoje, criticando as "horas e horas" de debate "sobre expressões, o que foi dito, o que não foi dito" em vez dos problemas dos cidadãos.

"Tal como em outros momentos da história, aquilo que a CDU fará com o resultado que tiver é garantir que há resposta aos salários, ao Serviço Nacional de Saúde, à legislação laboral, ao drama da habitação, às necessidades deste plano desportivo nacional que queremos implementar no nosso país... é para isto. Com a garantia de que quem votar na CDU, connosco nunca haverá possibilidade de um retrocesso na política que nos volte a colocar naqueles sombrios tempos da 'troika'", acrescentou.

JGO // PC

Lusa/Fim