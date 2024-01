No julgamento, a decorrer no Tribunal do Bolhão, no Porto, onde a ex-candidata a Presidente da República está acusada de difamar num `tweet´ o presidente do conselho de administração da Média Capital, Paulo Portas, que depôs por videoconferência, referiu que Ana Gomes "faz sempre luta política difamando os outros".

Em causa está a publicação que a antiga eurodeputada fez a 14 de março de 2021 na sua página da rede social Twitter, hoje denominada X, de um comentário alusivo a uma notícia do jornal Expresso sobre o investimento de Mário Ferreira numa empresa de aviação, afirmando que o empresário do Porto pretendia "emular" a OMNI Aviação e Tecnologia, companhia que viu ser apreendidas 500 toneladas num avião seu proveniente do Brasil.

"A doutora Ana Gomes acha que é doutorada em virtudes, mas engana-se", afirmou o antigo líder do CDS, acrescentando que a eurodeputada faz insinuações sem se preocupar em saber se as mesmas têm fundamento.

Segundo o também comentador da TVI, a antiga embaixadora ao usar o termo "emular", que significa imitar, está a sugerir que o empresário ao realizar aquele negócio pretendia traficar droga.

E acrescentou: "Atira lama para cima das pessoas e prejudica a sua reputação".

Também como testemunha de Mário Ferreira, o ex-ministro da Defesa Nacional José Pedro Aguiar Branco entendeu que a publicação visou lançar uma suspeição sobre o negócio do empresário.

"Uma mentira dita demora muito para se desfazer. Eu que o diga", ressalvou.

Já o antigo embaixador José Pereira Gomes, que trabalhou com Ana Gomes, sublinhou que ao fazer aquele comentário a ex-candidata a Presidente da República sugeria que Mário Ferreira poderia vir a estar envolvido no tráfico de droga.

Assumindo divergências com a antiga embaixadora, José Pereira Gomes vincou que Ana Gomes tem por hábito fazer críticas sem fundamento, não tendo limites ao ataque.

Por seu lado, o dono da consultora de comunicação WLP, considerou que a antiga eurodeputada ao escrever aquele comentário que é grave "tem perfeita consciência" de que está a ofender.

Dizendo que Ana Gomes faz "uma campanha negra" contra Mário Ferreira, Luís Bernardo ressalvou que os empresários vivem muita da sua reputação.

O antigo presidente da Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) e atual comentador na CNN Carlos Magno explicou que aquilo que é publicado nas redes sociais tem grande eco na comunicação social.

Em setembro, a antiga eurodeputada foi condenada a pagar uma multa de 2.800 euros e uma indemnização de 8.000 euros ao empresário Mário Ferreira por o ter apelidado de "escroque", também num tweet.

