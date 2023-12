As urnas instaladas em 33 secções, nos 11 concelhos da Madeira, fecharam às 22:00 horas. Um total de 1.998 militantes com quotas em dia, num universo de 3.500, estavam aptos a exercer o seu direito de voto.

Numa nota divulgada com o resultado das internas, os socialistas indicaram que se tratou "da maior votação de sempre para um presidente do PS/Madeira".

"Em mim, o PS/Madeira encontrará uma liderança forte, entusiástica, determinada e convicta do nosso projeto para a Região", declarou o novo líder, citado na mesma nota informativa.

Paulo Cafôfo salientou que estas eleições "mostram bem a força de um partido unido e empenhado em construir um tempo novo de esperança e de oportunidades para a região, para os madeirenses e para os porto-santenses", acrescentando ainda que o processo "representa o virar de página a cinco décadas de uma governação desastrosa do PSD" no arquipélago.

No mesmo comunicado, Cafôfo apontou que o seu objetivo é "levar a Madeira para um novo ciclo de desenvolvimento, através de um programa de reformas estruturais e de uma agenda com o foco no aumento de rendimentos".

"Vamos mudar a vida dos madeirenses e dos porto-santenses com políticas sociais que vão ao encontro de uma sociedade mais igual, mais justa e mais inclusiva", afirmou, destacando como prioridades uma resposta ao flagelo da habitação, a melhoria no acesso à Saúde, o aumento do salário médio e da remuneração do trabalho qualificado.

O novo líder ainda identificou, como os dois maiores problemas da Madeira, os problemas da asfixia democrática e financeira das famílias e a falta de oportunidades dos jovens madeirenses e porto-santenses.

Na sua opinião, a Madeira está a perder a geração mais qualificada de sempre, que podia contribuir para desenvolvimento e para o crescimento económico do arquipélago, o que, no seu entender, "é inaceitável, inadmissível e, se nada for feito, terá um preço altíssimo no futuro da região".

Paulo Cafôfo realçou que o PS/Madeira não se deixará intimidar pelas incertezas e dificuldades dos próximos tempos.

O novo líder socialista insular é responsável pela moção de estratégia global intitulada 'Pelas Pessoas, a Nossa Causa', que conta com mais de 1.000 subscritores, e será votada no congresso regional desta estrutura regional socialista agendado para 14 de janeiro.

O agora líder socialista insular anunciou a candidatura à liderança do PS/Madeira no início de outubro, depois de Sérgio Gonçalves ter divulgado que não se iria recandidatar ao cargo.

A decisão de Sérgio Gonçalves surgiu na sequência dos resultados das eleições legislativas regionais, que se realizaram em 24 de setembro, tendo o grupo parlamentar do PS perdido oito deputados, passando de 19 para 11 parlamentares.

Paulo Cafôfo, de 52 anos, foi eleito presidente da Câmara do Funchal em 2013 e 2017, em coligações lideradas pelo PS, mas renunciou ao cargo em 2019 para disputar as eleições legislativas regionais em 2019, encabeçando a lista dos socialistas.

Nesse ato eleitoral, o PSD perdeu a maioria absoluta que detinha desde 1976 e o PS obteve o melhor resultado de sempre ao eleger 19 deputados dos 47 eleitos à Assembleia Legislativa da Madeira.

Nesse ano, Paulo Cafôfo, que tinha concorrido a eleições sempre como independente, decidiu tornar-se militante do PS e anunciou que se iria candidatar à liderança da estrutura regional do partido, tendo sido eleito em 25 de julho de 2020.

Após as eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, renunciou aos cargos de presidente do partido e de deputado na Assembleia Legislativa na Madeira, devido aos maus resultados obtidos.

