O tamb+em antigo presidente da Câmara do Funchal formalizou a candidatura ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Sérgio Abreu, estando a reunião magna agendada para 14 de janeiro.

O candidato apresenta a moção de estratégia global intitulada 'Pelas Pessoas, a Nossa Causa', que conta com mais de 1.000 subscritores.

Paulo Cafôfo anunciou a candidatura à liderança do PS/Madeira no início de outubro, depois de o atual líder regional socialista, Sérgio Gonçalves, ter anunciado que não se iria recandidatar.

A decisão de Sérgio Gonçalves surgiu na sequência dos resultados das eleições legislativas regionais, que se realizaram em 24 de setembro, tendo o grupo parlamentar do PS perdido oito deputados, passando de 19 para 11 parlamentares.

Paulo Cafôfo, de 52 anos, foi eleito presidente da Câmara do Funchal em 2013 e 2017, em coligações lideradas pelo PS, mas renunciou ao cargo em 2019 para disputar as eleições legislativas regionais em 2019, encabeçando a lista dos socialistas.

Nesse ato eleitoral, o PSD perdeu a maioria absoluta que detinha desde 1976 e o PS obteve o melhor resultado de sempre ao eleger 19 deputados dos 47 eleitos à Assembleia Legislativa da Madeira.

Nesse ano, Paulo Cafôfo, que tinha concorrido a eleições sempre como independente, decidiu tornar-se militante do PS e anunciou que se iria candidatar à liderança da estrutura regional do partido, tendo sido eleito em 25 de julho de 2020.

Após as eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, renunciou aos cargos de presidente do partido e de deputado na Assembleia Legislativa na Madeira, devido aos maus resultados obtidos.

A Câmara do Funchal, a principal da região, que foi governada durante oito anos por coligações lideradas pelo PS, passou a ser chefiada pelo social-democrata Pedro Calado, que encabeçou a coligação PSD/CDS-PP.

Segundo a mesma nota do PS/Madeira, Cátia Vieira Pestana entregou também a sua candidatura a presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, com a moção 'As Mulheres Contam', sendo a lista para a Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira encabeçada por Marta Freitas.

