O projeto "Portugal, um Legado Marítimo", uma parceria com o Google Arts & Culture, arranca no dia em que se assinalam os 706 anos da criação formal da Marinha, e vai disponibilizar mais de 22 mil conteúdos digitais, divulgou aquele ramo das Forças Armadas em comunicado.

Os equipamentos culturais da Marinha, que tiveram mais de um milhão e 300 mil visitantes nos últimos seis anos, ficam assim disponíveis de forma digital, permitindo visitas virtuais a exposições e a pesquisa dos acervos pelo público em geral, estudantes e investigadores.

Trata-se dos acervos do Aquário Vasco da Gama, Banda da Armada, Biblioteca Central de Marinha, Fragata D. Fernando II e Glória, Museu de Marinha e Planetário de Marinha, num projeto que é o culminar de "dois anos de trabalho de levantamento, inventariação e catalogação de todos os materiais".

"Os documentos culturais da Marinha fornecem uma perspetiva da evolução dos navios portugueses ao longo do tempo e divulgam a história da marinha de guerra e da marinha mercante portuguesas, ao mesmo tempo que sublinha a importância do mar enquanto recurso natural e fonte de biodiversidade", destaca a Marinha no comunicado.

O Google Arts & Culture reúne digitalmente "tesouros, histórias e conhecimento de mais de 2.000 instituições culturais de 80 países", refere a mesma nota.

