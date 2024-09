Na homilia da Peregrinação da Bênção dos Capacetes, que reuniu no Santuário de Fátima dezenas de milhares de motociclistas de todo o país, Rui Valério pediu ainda "uma palavra e um abraço de solidariedade, de proximidade e de conforto" para as famílias e amigos das vítimas dos incêndios.

Perante os peregrinos hoje presentes em Fátima, o patriarca referiu-se, também, aos focos de guerra ativos em diversos locais, afirmando que a "peregrinação (...) ao encontro de Deus é um hino de esperança na humanidade, não obstante os conflitos mundiais -- como na Ucrânia, no Médio Oriente, na República Centro Africana -- 'lugares da derrota da própria humanidade', como diz o Papa Francisco".

E para os motociclistas, frisou que "a segurança rodoviária, a atenção e o cuidado na condução são, não obstante comportamentos incoerentes", valores que assumem e praticam.

"Hoje, dóceis ao jubilar apelo do Papa Francisco, para nos fazermos 'peregrinos de esperança', queremos afirmar que, a bordo dos nossos motociclos e das nossas viaturas, vamos sempre acompanhados por Maria e, por isso, cada deslocação, cada viagem, cada passeio, se torna Peregrinação ao encontro de Cristo e procura de fraternidade com os outros", afirmou Rui Valério, que concluiu a homilia frisando: "Em tudo e por tudo, sabemos que em Deus ainda há esperança para que a humanidade arrepie caminho e empreenda o rumo da verdade, da justiça, da fraternidade, da paz".

A IX Peregrinação da Bênção dos Capacetes, promovida pela Associação Bênção dos Capacetes, contou na organização com Grupo de Motorizadas As Mal Estimadas, Associação Motociclistas Esquadra Eclética das Forças Segurança, Clube Motard Os 300, Grupo Motard Moto Andanças, Moteros de Hoy, Grupo Motard Matuzas de Ponte Sor e os motoclubes do Seixal, Borba, Mértola e do Concelho de Portel.

Subordinada ao tema "Somos moldados e guiados pelo que amamos!", a peregrinação teve associada uma venda de artigos de 'merchandising', cujas receitas revertem para a aquisição de uma cadeira de rodas adaptada para um jovem de 23 anos, residente em Peniche, que ficou paraplégico na sequência de um acidente de moto em 2021.

A angariação de fundos para uma causa social é uma tradição associada há muito à Peregrinação da Bênção dos Capacetes, evento que o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, considerou "festivo" e de "reencontro".

No final da eucaristia, logo após a bênção dos milhares de capacetes erguidos pelos motociclistas, o comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Veloso, condecorou o reitor do santuário com a Medalha de D. Nuno Álvares Pereira -- Mérito da Guarda Nacional Republicana, 2.ª Classe.

A atribuição da condecoração ao padre Carlos Cabecinhas, segundo o despacho lido na ocasião, reconhece a "cooperação e a excelente relação institucional entre o Santuário de Fátima e a GNR".

