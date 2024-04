Segundo a imprensa local, o agressor, que atacou na altura em que o pastor lia o sermão, acabou preso pelas autoridades policiais ainda dentro da igreja.

Segundo as primeiras informações, a polícia adiantou que o suspeito está a colaborar nas investigações e assegurou que as vítimas feridas não correm perigo de vida.

Desconhece-se, para já, que arma foi usada no ataque, que ocorreu na Igreja de Cristo do Bom Pastor, em Wakelye, arredores de Sydney, bem como as motivações do agressor.

No vídeo do sermão, transmitido ao vivo, um homem vestido com roupas escuras pode ser visto a aproximar-se do pastor antes de parecer atacá-lo.

Várias outras pessoas tentaram intervir, ouvindo-se, depois, gritos de horror, segundo reporta a BBC Austrália.

"As pessoas feridas sofreram ferimentos sem risco de vida e estão a ser assistidas por paramédicos", disse a polícia em um comunicado.

A comunidade local foi aconselhada a evitar a área.

O esfaqueamento ocorre dias depois de seis pessoas terem sido mortas num centro comercial também em Sydney.

O agressor foi posteriormente morto a tiros por um agente da polícia.

Não há nenhuma indicação de que os dois eventos estejam ligados.

