Segundo uma decisão da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, a que a agência Lusa teve acesso, os hospitais de Setúbal, Almada e Barreiro vão partilhar recursos para garantir o funcionamento de pelo menos dois serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia durante o Natal e o Ano Novo.

De acordo com a deliberação assinada na segunda-feira pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta e o Centro Hospitalar de Setúbal cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso pelo menos a dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na área de influência dessas unidades hospitalares, em todas as circunstâncias, nomeadamente durante as épocas festivas do Natal e do Ano Novo.

Para o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, a medida não resolve o problema de fundo destas unidades, nomeadamente "a necessidade de contratação de médicos" e de evitar que saiam do SNS, em especial obstetras anestesistas.

"Não estando resolvidas estas questões, concentrar urgências obriga a que as escalas sejam reforçadas e não há médicos para esse efeito", disse.

Segundo Jorge Roque da Cunha, o aumento de fluxo de doentes a essas maternidades, que já estão no limite, vai criar problemas.

"Não é um problema de férias, de Natal e de Fim de Ano. Enquanto não forem resolvidas as questões de fundo, os problemas mantêm-se e afeta o acesso aos cuidados de saúde dos mais debilitados do ponto de vista financeiro", salientou, adiantando que os hospitais ficam dependentes de prestadores de serviço sem vínculo às unidades.

Ao abrigo da deliberação, as três instituições mobilizam recursos no sentido de assegurar a operação em pleno dos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e respetivo Bloco de Partos do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Hospital Garcia de Orta entre sexta-feira (dia 23) e segunda-feira (dia 26).

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal assume o nível 1 do Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos entre as 08:00 e as 20:00 de sexta-feira e o nível 3 entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de segunda-feira.

Os Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Hospital Garcia de Orta funcionarão de forma normal no fim de semana de 23 a 26 de dezembro de 2022.

No período entre 30 de dezembro e 02 de janeiro, as três instituições mobilizam recursos no sentido de assegurar a operação em pleno dos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Centro Hospitalar de Setúbal.

Nesse contexto, segundo a deliberação, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo assume o nível 1 do Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos entre as 08:00 e as 20:00 do dia 30 de dezembro de 2022 e o nível 3 entre as 20:00 do dia 30 de dezembro de 2022 e as 08:00 do dia 02 de janeiro de 2023.

Já os serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Centro Hospitalar de Setúbal, funcionarão de forma normal no fim de semana de 30 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.

O plano define ainda que o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta e o Centro Hospitalar de Setúbal cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o funcionamento rotativo dos respetivos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia durante o primeiro trimestre de 2023 com um modelo de funcionamento já definido.

Durante os fins de semana, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta funcionará de forma normal, enquanto os serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo alternam o acesso com o Serviço de Urgência Externa de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal.

Os resultados deste plano estratégico serão avaliados mensalmente pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, de forma a definir a atuação nos restantes trimestres de 2023.

Na deliberação é referido que os conselhos de administração das três unidades foram ouvidos no âmbito do plano que será agora implementado.

GC // VAM

Lusa/Fim