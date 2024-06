Partidos pedem ação da União Interparlamentar na crise política na Guiné-Bissau

A esmagadora maioria dos partidos políticos com assento parlamentar na Guiné-Bissau pediu a intervenção da União Interparlamentar (UIP) para ajudar a resolver a situação política no país, divulgou hoje o gabinete do presidente da Assembleia Nacional Popular guineense.