Em conferência de imprensa, os partidos exigiram também a formação de um novo Governo com mandato "limitado exclusivamente" para organizar as eleições legislativas.

O Presidente guineense dissolveu a Assembleia Nacional Popular em maio e marcou legislativas antecipadas para 18 de dezembro.

Na semana passada, após uma reunião com os partidos políticos, o Governo admitiu o adiamento do escrutínio devido a dificuldades de organização.

O Governo propôs na segunda-feira a data de 23 de abril de 2023 para a realização das legislativas aos partidos políticos, que continuam a insistir na necessidade de ser ultrapassado o impasse em torno da direção da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

O presidente da CNE foi eleito em março de 2018 para um período de quatro anos, mas, entretanto, deixou o cargo para assumir funções como presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O secretariado executivo da CNE é composto por quatro membros e são eleitos por dois terços dos deputados da Assembleia Nacional Popular (ANP) em efetividade de funções para um mandato de quatro anos, renovável por igual período.

A lei da CNE refere que em caso de renúncia de um membro do secretariado executivo se deve proceder a uma nova eleição nos termos do artigo número 3, que refere que aqueles são eleitos por dois terços dos deputados da ANP, que foi dissolvida.

"O chefe de Estado sabia claramente que estas eleições jamais seriam realizadas naquela data indicada, uma vez que o próprio ato da marcação em si já feria a Constituição da República, pela falta de audição prévia dos partidos políticos", afirmou Odete Semedo, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, principal partido da oposição), em nome dos partidos do espaço de concertação.

Segundo as formações políticas, o chefe de Estado "ignorou por completo" o mandato dos membros do secretariado executivo da CNE e a sua "caducidade exigirá do Governo abertura e inteligência para encontrar uma solução consensual".

"Em suma, o chefe de Estado dissolveu a ANP e marcou uma data aleatória para as eleições legislativas, apenas para emperrar o processo", disse Odete Semedo.

Em relação ao recenseamento, os partidos do espaço de concertação afirmam que em "momento algum exigiram um recenseamento de raiz, porque a lei eleitoral prevê que o "recenseamento é permanente e único para todas as eleições".

"Consequentemente, a mesma lei também não prevê um recenseamento de raiz e sim atualização dos cadernos eleitorais" entre janeiro e março de cada ano, afirmaram, salientando a importância de se encontrar um "consenso político".

Os partidos referem igualmente que a entrega do cartão de eleitor no ato de recenseamento "não é uma decisão 'ad-hoc' dos partidos, como afirmou o ministro da Administração Interna, Fernando Gomes", mas sim uma imposição da lei eleitoral.

Os partidos referem que em termos organizacionais é preciso um cronograma eleitoral e um orçamento, sublinhando que são "obrigatórios para a credibilização do processo eleitoral, adesão dos partidos políticos e parceiros de cooperação, que passarão a conhecer os detalhes e as etapas da implementação do processo eleitoral".

As formações políticas exortam também a Assembleia Nacional Popular, em concertação com o Conselho Superior de Magistratura, a "iniciar urgentemente o processo de eleições do presidente e demais membros do secretariado executivo da Comissão Nacional de Eleições".

Integram o espaço de concertação dos partidos democráticos o PAIGC, a União da Mudança, o Partido Social-Democrata, o Partido da Convergência Democrática, o Movimento Democrático da Guiné-Bissau, o Manifesto do Povo e os quatro deputados dissidentes da Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado pelo atual primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.

