"O Espaço de Concertação dos Partidos Democráticos, desejando alertar as comunidades nacional e internacional para a grave situação política em que vive o país, vem, mais uma vez, denunciar e repudiar as iniciativas do Governo inconstitucional sobre matérias e assuntos reservados a governos sufragados nas urnas", refere aquele conjunto de partidos políticos, em comunicado.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu em maio de 2022 a Assembleia Nacional Popular (ANP) e formou um novo Governo, tendo reconduzido no cargo o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro.

O ECPD alerta para a inexistência dos instrumentos de governação, nomeadamente programa de Governo, Orçamento Geral do Estado ou Plano Nacional de Desenvolvimento.

Sem aqueles instrumentos, refere o ECPD, o "Governo não pode validamente entabular negociações, assinar acordos e tratados e legislar sobre assuntos relevantes para o desenvolvimento da Guiné-Bissau".

"Este Governo ilegal, no fundo um Governo de gestão, resultante da dissolução ilegal e abusiva da ANP deveria concentrar-se na organização e realização das eleições legislativas antecipadas", salientam no comunicado.

O ECPD considera também "curioso" que a comunidade internacional, incluindo o Fundo Monetário Internacional, pareça "inclinada a ignorar as regras convencionais que têm guiado o seu relacionamento com os Estados-membros e que asseguram a responsabilidade jurídica do Estado".

"Pelo contrário, tem mostrado propensão para colaborar com entidades instituídas pela lei da força e dispostas a violar as regras básicas e estruturantes de um Estado Democrático de Direito, pactuando com a utilização indevida de fundos públicos, ao serviço de interesses inconfessos", salienta o ECPD.

"Encontrando-se dissolvida a ANP, não há condições para fiscalizar a utilização dos fundos, assim como não é possível estacionar qualquer força sob a bandeira da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] ou de outros interesses, factos que acabam por envolver a comunidade internacional como cúmplice e corresponsável pelas vicissitudes do desfecho da crise", sublinham os partidos políticos.

Após a dissolução do parlamento, o chefe de Estado marcou eleições legislativas para dezembro de 2022, que depois foram adiadas para 04 de junho de 2023.

O Espaço de Concertação dos Partidos Democráticos inclui o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, União para a Mudança, Partido da Convergência Democrática, Movimento Democrático Guineense, Movimento Social Democrático, Partido Social-Democrata e Partido Manifesto do Povo.

