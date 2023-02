"A comissão política endereça as mais sentidas condolências às famílias enlutadas e apela à contínua solidariedade de todas forças vivas da sociedade, em apoio às vítimas", refere uma nota emitida após uma reunião na sede do partido em Maputo.

Em causa está o impacto das inundações provocadas pela chuva intensa que fustiga a região sul de Moçambique desde 07 de fevereiro, intempéries que provocaram nove óbitos e afetaram 39.225 pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres.

O partido no poder saúda o envolvimento de voluntários, civis e militares nas operações de resgate, exortando as autoridades para que permaneçam no terreno.

"A comissão política exorta as autoridades de Saúde a continuar com a divulgação de orientações para garantir o cumprimento das medidas de prevenção contra a cólera no país, por forma a evitar a disseminação desta e de outras doenças de origem hídrica", acrescenta-se no documento.

A ocorrência de inundações é recorrente nesta altura do ano no país, que está em plena época das chuvas, mas, ainda assim, a pluviosidade tem estado acima do esperado.

Além das inundações em Maputo, a comissão política analisou a situação de segurança em Cabo Delgado, onde grupos rebeldes aterrorizam as populações desde 2017, enaltecendo os esforços das forças governamentais no teatro operacional.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

A comissão política da Frelimo anunciou ainda a realização da 2.ª sessão ordinária do comité central em 23 e 24 de março na escola do partido na Matola.

