"A nossa expectativa é que seja um ano de consolidação da recuperação económica, um ano de aceleração do processo de desenvolvimento e um ano que coloque fim ao processo de perda de capacidade de compra dos cabo-verdianos", disse o secretário-geral do MpD, Luís Carlos Silva, após audiência com o Presidente da República.

O chefe de Estado de Cabo Verde chamou os partidos políticos com assento parlamentar para abordar a situação política nacional, e o porta-voz do MpD lembrou que o contexto externo é ainda de dificuldades, mas notou que as previsões serão melhores do que as dos últimos três anos.

Para o próximo ano, prevê o início do processo de reposição da capacidade do poder de compra dos cabo-verdianos.

Luís Carlos Silva reconheceu que o país ainda enfrenta o problema dos transportes, doméstico e internacional, considerando que é um dos fatores que têm constrangido o processo de desenvolvimento de Cabo Verde.

"E aqui nós somos diretos e pragmáticos. O nível de prestação de serviço no transporte ainda não satisfaz", admitiu, referindo que há um "processo paulatino e progressivo" de melhoria da prestação de serviço.

Quanto à segurança, o mesmo responsável partidário disse que o Governo rem feito uma intervenção focada para reduzir os níveis de insegurança, mas entendeu que é preciso um investimento ainda maior, já que consta no Orçamento de Estado de 2024.

"Há um reforço dos discursos e da disponibilidade para o setor da segurança. Isso na perspetiva da repressão. Mas há também a perspetiva de conseguirmos construir um contexto de que possa gerar menos insegurança", mostrou o secretário-geral do MpD.

As audiências do Presidente da República com os partidos políticos com assento parlamentar em Cabo Verde acontecem nas vésperas do início de mais um ano parlamentar no arquipélago.

RIPE // ANP

Lusa/fim