Partido do PM consegue primeira posição no boletim de voto

A Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderada pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, ficou em primeira posição no boletim de voto para as legislativas, segundo o sorteio hoje realizado na Comissão Nacional de Eleições.