O Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) apelou ao Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, para "promover um diálogo entre os dois maiores partidos (...) para encontrar uma solução para o impasse político" no país, de acordo com um comunicado do CNRT, liderado por Xanana Gusmão.

O CNRT considerou que, apesar das diferenças entre os dois maiores partidos com assento no parlamento, as duas forças devem procurar em conjunto uma solução que tenha em conta "o interesse de todo o povo", acrescentou.

O CNRT conta 21 deputados e a Fretilin 23, num total de 65 deputados. Eleito em 2017, Lu-Olo nunca abandonou oficialmente o cargo de presidente da Fretilin.

A mesma nota lembrou a situação de "incerteza política" que permanece em Timor-Leste e regista a situação económica e de vida da população, pedindo por isso uma solução para a crise.

O CNRT salientou, no comunicado, que apoia a decisão do presidente do Parlamento Nacional de não realizar sessões plenárias para cumprir as regras do estado de emergência e garantir o êxito dessa medida de resposta à covid-19.

O CNRT tinha votado contra a extensão do estado de emergência até final de maio.

No texto, o partido de Xanana Gusmão considerou que a população timorense depositou, nas eleições antecipadas de 2018, a confiança na Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), formada pelo CNRT, Partido de Libertação Popular e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), bem como na Fretilin, segundo partido mais votado.

O CNRT deixou de apoiar o atual executivo e passou a liderar uma nova aliança de seis partidos, que resultou numa nova maioria parlamentar, entretanto desfeita após a saída do KHUNTO.

ASP // EJ

Lusa/Fim