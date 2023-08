Partido de Villavicencio recua e escolhe novo candidato às presidenciais no Equador

O movimento político equatoriano Construye decidiu hoje indicar Christian Zurita como candidato à presidência, por receio de que as autoridades eleitorais recusassem validar Andrea González, candidata à vice-presidência, anunciada no sábado como substituta do candidato assassinado, Fernando Villavicencio.