De acordo com a agência de notícias EFE, com este resultado, o partido de Kaja Kallas deverá liderar a próxima coligação governamental deste país báltico.

"A expectativa dos eleitores é que o Partido Reformista [centro-direita] lidere o novo governo. Isso é claro. Todo o resto teremos de discutir. Já falámos com os nossos candidatos sobre as conversas que tiveram com os eleitores, as suas expectativas. Amanhã [hoje] vamos reunir-nos para discutir as nossas opções", disse Kaja Kallas à ETV no domingo à noite.

A principal força da oposição, o Partido Popular Conservador da Estónia (EKRE), ficou em segundo lugar com 16,1% dos votos e 17 cadeiras no Parlamento, seguido pelo Partido do Centro, de centro-esquerda, com 15,3% e 16 assentos, de acordo com a contagem final dos votos.

O partido liberal Eesti 200, criado em 2018, obteve 13,3% dos votos e 14 cadeiras no Parlamento, enquanto os atuais parceiros de coligação da primeira-ministra, o Partido Social Democrata (SDE) e Isamaa alcançaram 9,3% [nove lugares] e 8,2% dos votos [oito assentos], respetivamente.

O Partido Reformista ganhou três lugares em comparação com as eleições anteriores, enquanto o EKRE perdeu duas cadeiras no Parlamento.

Dependendo das conversações, o Partido Reformista poderá formar uma coligação com 53 assentos no Parlamento com o Partido do Centro ou uma aliança com 60 cadeiras com o Eesti 200 e os social-democratas.

Os dirigentes das instituições da União Europeia (UE) felicitaram já hoje a primeira-ministra da Estónia pela vitória do seu partido nas eleições parlamentares de domingo.

"Os meus mais sinceros parabéns a Kaja Kallas pelos resultados das eleições. Aguardo com expectativa a continuação da nossa estreita cooperação", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social Twitter.

Também a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ficou encantada com os resultados obtidos pela sua amiga Kaja Kallas e felicitou-a pela vitória nas eleições da Estónia.

"Desde o início da guerra, Kaja Kallas tem sido uma voz forte no nosso apoio à Ucrânia", declarou Metsola na rede social Twitter.

Metsola, que fez a sua segunda viagem ao país em guerra no último sábado, afirmou que ambas continuarão "a trabalhar juntas, pela paz com justiça, pela segurança".

