"Nos últimos dias, foram registadas quase 3.000 novas inscrições, que deverão todas ser verificadas para garantir que cumprem as normas estatutárias", lê-se numa deliberação da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização, hoje divulgada na Internet, que inclui diversas recomendações.

O Conselho Nacional marcou as eleições diretas para presidente do partido para 30 de março, seguindo-se o congresso, de 02 a 04 de maio.

Nas eleições internas de 2021 participaram mais de 40% dos cerca de 35 mil militantes.

O atual presidente, Rui Semedo, já anunciou que não se recandidata, havendo outros quatro nomes na corrida à liderança do PAICV, que tem alternado com o Movimento pela Democracia (MpD) na governação do arquipélago e que desde dezembro domina, pela primeira vez, o mapa autárquico (liderando 15 das 22 municípios).

Concorrem à liderança do PAICV os presidentes das câmaras municipais da Praia, Francisco Carvalho, e de São Filipe, Nuias Silva; o deputado pelo círculo da Europa, Francisco Pereira; e o empresário e presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima.

No conjunto de recomendações que hoje divulgou, a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PAICV recordou que os cadernos eleitorais internos são inalteráveis nos 30 dias que antecederem cada votação.

"Apenas os militantes com quotas em dia podem ser candidatos" ou delegados ao congresso, "mas todos os militantes (mesmo sem quotas em dia) podem exercer o direito de voto", lê-se no documento.

