O BD, em comunicado enviado hoje à Lusa, "lamenta profundamente" a "posição imediata" do Governo português "legitimando" a decisão do CC, que proclamou a Frelimo e o seu candidato presidencial, Daniel Chapo, como vencedores das eleições de 09 de Outubro.

Para este partido político angolano, a posição do Governo português traduz-se numa "tentativa de impulsionar e liderar a posição europeia que se arrisca a ter critério duplo [sobre as eleições em Moçambique], haja em vista o caso venezuelano e dos governos do espaço CPLP, permitindo que o partido no poder use os meios bélicos e instrumentos ditos legais para conter a onda popular".

O primeiro-ministro português desejou segunda-feira que a transição de poder em Moçambique decorra de "forma pacífica e inclusiva, num espírito de diálogo democrático", depois de terem sido divulgados os resultados oficiais das presidenciais moçambicanas.

"Concluído o processo eleitoral pelo Conselho Constitucional e designado Daniel Chapo como Presidente eleito de Moçambique, sublinhamos o propósito de que a transição que agora se inicia possa decorrer de forma pacífica e inclusiva, num espírito de diálogo democrático, capaz de responder aos desafios sociais, económicos e políticos do país", escreveu Luís Montenegro, numa publicação na rede social X (ex-Twitter).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha sublinhado a "importância do diálogo democrático" entre todas as forças políticas de Moçambique e saudado "a intenção já manifestada de entendimento nacional".

"Acabados de proclamar os resultados oficiais das eleições presidenciais e legislativas pelo Conselho Constitucional de Moçambique, o Presidente da República tomou conhecimento dos candidatos e da força política declarados formalmente vencedores por aquele Conselho", refere uma nota divulgada na página oficial de Belém na Internet.

Nesta nota, o BD adverte, por outro lado, o Governo angolano a "abster-se de seguir o mesmo caminho [das autoridades portuguesas]", pois este "é o mesmo caminho para, de forma calculista, debilitar o povo moçambicano através dum processo autodestrutivo como ocorreu em Angola após as eleições de 1992", apontou.

A organização política, liderada por Filomeno Vieira Lopes, "deplora e condena" também a decisão do CC "avalizando a fraude eleitoral", que diz ter sido operada pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), numa "conjuntura de rotura entre o poder instituído e o povo moçambicano.

Diz apreciar igualmente a resistência do povo moçambicano e a liderança de Eduardo Mondlane na defesa da sua soberania, "contra o regime fraudulento e degenerado moçambicano instaurado pela Frelimo".

O BD apela ainda ao povo moçambicano para a resistência pacífica, mas determinada e conclusiva com vista a que a verdade eleitoral seja reposta, e pressão de todas as forças democráticas e honestas do mundo a contribuírem para uma solução para a grave situação prevalecente em Moçambique.

Pediu também ao povo angolano a tirar as "devidas lições e ilações", pois, frisou, em 2027 (ano de eleições gerais em Angola) "vamos confrontar-nos novamente com as manobras fraudulentas do irmão siamês da Frelimo, o MPLA (no poder desde 1975), na sua ânsia incontrolada de manter o poder a todo o custo", refere-se no documento.

De acordo com a proclamação feita, Venâncio Mondlane registou 24,19% dos votos, Ossufo Momade 6,62% e Lutero Simango 4,02%.

Pelo menos 56 pessoas morreram em Moçambique desde segunda-feira, na sequência da contestação aos resultados das eleições gerais moçambicanas, e 152 foram baleadas, segundo balanço feito hoje pela plataforma eleitoral Decide.

