Em comunicado, a Proteção Civil, que coordena a missão, informa que a hora de partida da Força Operacional Conjunta (FOCON) para a Turquia, prevista para o início da tarde de hoje, foi adiada devido a constrangimentos relacionados com o atraso do voo comercial.

Segundo a ANEPC, a força operacional composta por 53 operacionais deverá partir do AT1 (Terminal Militar de Figo Maduro) pelas 22:00 de hoje.

A Força Operacional Conjunta, com valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas, é composta por operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A FOCON vai participar nas operações de socorro na sequência do sismo que afetou na segunda-feira a Turquia e que já provocou 8.574 mortos.

A ANPEC indica ainda que a ajuda humanitária decorre do pedido de assistência internacional formulado pelas autoridades turcas via Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Além da Turquia, o sismo de segunda-feira também atingiu a Síria e o número de mortos nos dois países ultrapassa os 11.200 mortos, segundo o último balanço.

A Síria pediu hoje ajuda à União Europeia para os trabalhos de socorro.

A UE já mobilizou 25 equipas de busca e salvamento, envolvendo perto de 1.200 socorristas oriundos de 21 países, incluindo Portugal, para ajudar as autoridades turcas nas operações de resgate que prosseguem depois do sismo de segunda-feira.

