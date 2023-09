"Atualmente, em Moçambique, o Parque Nacional do Zinave é o único do país que possui os 'Big Five', isto é, elefante, rinoceronte, leão, búfalo, leopardo", referiu a ANAC, numa nota enviada à comunicação social.

Segundo a administração das áreas de conservação moçambicana, dos 10 animais introduzidos neste mês, cinco são rinocerontes brancos e cinco pretos.

Além dos 'Big Five', no Parque Nacional do Zinave pode ser também encontrado, entre outros animais, crocodilo, girafa, porco-bravo, cabrito do mato, hipopótamo, impala, cudo, inhala, oribi, chango, piva, boi-cavalo e zebra.

O Parque do Zinave tem ainda mais de 200 espécies arbóreas e 200 espécies de gramíneas.

O Zinave é administrado em regime de cogestão entre a Administração Nacional das Áreas de Conservação e a Peace Parks Foundation (PPF), entidades que se associaram e iniciaram a recuperação do parque em 2016.

A Peace Parks Foundation, fundada em 1997, entre outros, pelo então presidente sul-africano Nelson Mandela, defende a reintrodução dos rinocerontes no Zinave como um marco importante na região para proteger a espécie, que tem estado na mira de caçadores.

Segundo dados da entidade, na última década, mais de 8.000 rinocerontes pretos e brancos (mais de um terço de toda a população restante no mundo) foram abatidos por caça furtiva na África Austral.

O Parque Nacional do Zinave, localizado na província de Inhambane, sul de Moçambique, tem 408 mil hectares e foi requalificado após a guerra civil moçambicana, que durou 16 anos.

