Deputados da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de dois dos três partidos que apresentaram os requerimentos, aprovadas a 19 de dezembro, para a audição de várias personalidades sobre a cooperação portuguesa com Moçambique e a situação dos ataques violentos na região de Cabo Delgado, disseram hoje à Lusa que já foram acordados os nomes a serem ouvidos e as audições "arrancam no dia 09", todas elas à porta fechada.

Assim, no primeiro dia, será ouvido Nazim Ahmad, representante diplomático do Imamat Ismaili junto da República Portuguesa e ligado há décadas à Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, com projetos em Moçambique, além de presidente da Fundação Aga Khan em Portugal, e o jornalista António Mateus, que esteve vários anos naquele país, incluindo como delegado da agência Lusa.