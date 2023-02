Após o habitual período de férias, as próximas sessões plenárias vão decorrer ao longo de três meses, até 31 de maio, disse o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, Alberto Matukutuku, em conferência de imprensa, sem adiantar outros pontos - além dos que já são habituais, como as sessões de perguntas e respostas ao Governo.

A criação do fundo soberano de Moçambique foi aprovado pelo Conselho de Ministros a 29 de novembro de 2022, com a respetiva capitalização a arrancar com as receitas do último ano da plataforma Coral Sul, que começou a exportar gás da bacia do Rovuma, ao largo de Cabo Delgado.

A Assembleia da República de Moçambique é dominada pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, com uma maioria qualificada de 184 de 250 deputados, seguindo-se a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 60, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) com seis lugares.

