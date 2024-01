Os eurodeputados aprovaram hoje uma resolução com 312 votos a favor, 131 contra e 72 abstenções, que pede um "cessar-fogo permanente e o recomeço dos esforços de negociações rumo a um solução política".

No entanto, o PE estabeleceu como condições indispensáveis o desmantelamento do Hamas enquanto organização e a libertação de todos os reféns que ainda estão no enclave palestiniano da Faixa de Gaza.

AFE //APN

Lusa/Fim